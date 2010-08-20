В Севастополе из 162 троллейбусов на линию выходит менее 90 машин

В Севастополе по причине неисправностей из 162 троллейбусов на линию выходит менее 90 машин, подвижной состав проработал двойной срок эксплуатации, около 20% электроопор нуждается в замене, а задолженность по заработной плате на предприятия составляет 1 млн. 270 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были приведены во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы выхода КП «Севэлектроавтотранс» из сложившейся финансово-экономической ситуации.

Руководивший совещанием председатель городской госадминистрации Валерий САРАТОВ подчеркнул, что предприятие нуждается в существенном улучшении организационной и финансово-экономической деятельности, технического состояния троллейбусов, повышении уровня менеджмента. Для этого, как считает он, «необходимо составить чёткий план организационно-технических мероприятий по выходу предприятия из сложной ситуации, определить себестоимость перевозок, так как от этого будет зависеть, как цена проезда, так и компенсация предприятию за перевозки льготной категории пассажиров».

По мнению губернатора, дальнейшими шагами должны стать «определение оптимального количества троллейбусов, которое должно быть в городе, что даст возможность оптимизировать штатную структуру, расстановка кадров, а также восстановление самого троллейбусного парка».

Как считает В.САРАТОВ, в числе важнейших задач предприятия - наращивание перевозок, оптимизация сети, организация движения троллейбусов по расписанию, своевременная выплата зарплаты. По его утверждению, троллейбусные перевозки, несмотря на все трудности, которые сегодня существуют у коммунального предприятия «Севэлектроавтотранс», будут сохранены, и их качество улучшится уже в ближайшее время. Он опроверг появившиеся в городе слухи о том, что троллейбусные перевозки из-за сложнейшей ситуации на предприятии будут со временем заменены автобусными. «Мы должны сделать всё, чтобы льготная категория севастопольцев, а также те, кто на сегодня имеет невысокий уровень доходов, могли пользоваться услугами троллейбусов, наиболее экологически чистым транспортом города. Всяческие предложения по замене его другими видами транспорта будут однозначно отвергнуты», - сказал руководитель города.