В центре Киева 24 августа будет ограничено движение автотранспорта

В центре Киева 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости Украины будет ограничено движение автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, будет введено ограничение:

- с 09.30 до 10.00 на ул. Владимирской в районе памятников Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко;

- с 08.00 до 10.45 - на ул. Крещатик от Европейской площади до ул. Институтской, на улицах Институтской и Михайловской;

Также в течение дня будет перекрыто движение на ул. Крещатик от ул. Институтской до Бессарабской площади, как в выходные дни.

Днем раньше, 23 августа, будет ограничено движение автотранспорта на улицах Банковая и Лютеранская с 10.30 до 11.00.

В ГУ МВД просят водителей содействовать сотрудникам милиции в охране безопасности дорожного движения, четко выполнять требования правил дорожного движения и указания авторегулировщиков.