Нелегальным перевозчикам дали время стать «легальными»

Государственная администрация автомобильного транспорта готовит ряд мер по упорядочению существующей маршрутной сети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, по результатам анализа соотношения существующей маршрутной сети легальных пассажирских перевозок и так называемой параллельной маршрутной сети нелегальных перевозок специалисты Госавтотрансадминистрации определили количество рейсов, которые должны быть внесены в существующую маршрутную сеть легальных перевозок для удовлетворения реальных потребностей населения.

Как отмечают в Госавтотрансадминистрации, при формировании новых графиков движения пассажирских автоперевозчиков будут учтены места концентрации пассажиропотоков.

Учитывая, что в настоящее время перевозчики из сферы параллельного рынка «нелегальных перевозок» работают с малым подвижным составом (например, Mercedes-Benz Sprinter, IVECO Turbo Daily, Volkswagen LT), что противоречит нормам Порядка определения класса комфортности автобусов, сферы их использования по видам сообщений и режимам движения, Госавтотрансадминистрация предлагает ввести мораторий на действие этих норм. В частности, предлагается перенести его срок до 1 января 2011 года для предоставления нелегальным перевозчикам возможности определиться с подвижным составом и подготовиться к возвращению в рамки правового поля. Соответствующие изменения в приказ Министерства транспорта и связи Украины сейчас готовятся.

По окончании действия моратория новые рейсы будут вынесены на конкурс на общих основаниях, будет активизирована работа государственных контролирующих органов с тем, чтобы было ликвидировано понятие «нелегальные перевозки».