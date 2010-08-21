Водоснабжение, трамваи и троллейбусы обновят к Евро-2012

Кабинет Министров Украины своим постановлением утвердил порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей и сооружений централизованного водоснабжения и водоотвода, обновления парка трамвайных вагонов, строительства и реконструкции трамвайных и троллейбусных линий в городах проведения финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №720 от 11 августа т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно постановлению, главным распорядителем средств Стабфонда является Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012. Средства направляются на безвозвратной основе и на условиях софинансирования с местными бюджетами.

Перечень объектов для финансирования формирует Нацагентством по вопросам подготовки к Евро-2012 на основании поданных местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления городов проведения чемпионата предложений, в которых указываются потребность в товарах, работах и услугах, а также объемы средств для их оплаты в разрезе соответствующих объектов, исходя из расчета расходов, установленных норм, нормативов, действующих тарифов, штатной численности и условий оплаты труда работников.

В упомянутый перечень включаются объекты, обеспечивающие транспортное сообщение в городах проведения чемпионата, в частности, между спортивными сооружениями, аэропортами, вокзалами, при наличии проектной документации.