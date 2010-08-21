Минтранс предлагает ратифицировать Конвенцию

Министерство транспорта и связи Украины подготовило проект Закона Украины «О ратификации Конвенции о международных имущественных правах на движимое оборудование и Протокола к Конвенции о международных имущественных правах на движимое оборудование по вопросам авиаоборудования». Текст документа размещен на сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины № 1381-р от 30 октября 2008 года «Об утверждении плана мероприятий по адаптации украинской экономики к требованиям ВТО» и поручения правительства от 29 марта 2010 года о реализации мероприятий по гармонизации законодательства Украины с соглашениями ВТО и соответствующими международными обязательствами.

Как отмечают в министерстве, сейчас в Украине ограничены возможности отечественного кредитного и лизинговых рынков, имущественные права на движимое оборудование при пересечении национальной границы подпадают под риски, а неопределенность сдерживает выполнение одной из приоритетных задач в транспортной отрасли Украины – обновления парка транспортных средств.

Вместе с тем, ратификация Украиной данной конвенции будет способствовать внедрению в стране норм международного имущественного права на соответствующее движимое оборудование и позволит эффективно и оперативно обновить парк транспортных средств.

В частности, внедрение международного правового режима в результате ратификации конвенции будет способствовать защите имущественных прав иностранных кредиторов, и, соответственно, уменьшит их риски и стоимость кредитов. Финансовые ресурсы станут более доступными для покупателей соответствующих категорий дорогостоящего подвижного оборудования, стимулируя обновление подвижного оборудования.

Конвенция распространяется на следующие категории объектов: корпуса воздушных судов, авиационные двигатели и вертолеты, железнодорожный подвижной состав, космические объекты.

Конвенция предусматривает средства защиты прав залогодержателя, условного продавца и арендодателя в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств залогодателем, условным покупателем и лизингополучателем.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпании заявляли, что ожидают, что авиационные власти Украины обратят внимание на нерешенность вопроса налогообложения при ввозе воздушных судов в Украину. В частности, отмечалось, что нератификация Украиной Кейптаунской конвенции ставит украинские авиакомпании в неравное положение с европейскими.

Как отмечали представители авиакомпаний, нератификация Украиной Кейптаунской конвенции приводит к тому, что лизингодатель или продавец воздушного судна незащищен, поскольку если компания обанкротится, то он не сможет забрать этот самолет, самолет начинают продавать за долги, хотя он не выплачен до конца. Таким образом, получить кредитование под покупку воздушного судна можно под значительно большие проценты, чем это могла бы сделать любая европейская компания. В связи с этим воздушное судно, которое покупается украинской компанией, фактически в 1,5 раза дороже, чем судно, которое покупает европейская компания.

Справка УНИАН. Конвенция о международных имущественных правах на движимое оборудование была принята в 2001 году в Кейптауне.