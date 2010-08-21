На Крещатике с 8:00 23 августа до 22:00 24 августа будет закрыто движение

В Киеве в связи с празднованием Дня Независимости Украины будет закрыто движение всех видов транспорта с 8.00 23 августа до 22.00 24 августа по улице Крещатик (от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, кроме того, будет приостановлено движение всех видов транспорта:

- 23 августа вблизи подъездов к Национальному центру делового и культурного сотрудничества “Украинский дом” с 16.30 до завершения торжественного приема с участием Президента Украины;

- 24 августа вблизи подъездов к Киево-Печерской лавре с 08.30 до завершения молитвы за Украину и украинский народ с участием Президента Украины;

- 24 августа с 9.00 вблизи подъездов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому во время возложения цветов к памятникам.

Коммунальным предприятием «Киевпасстранс» совместно с Коммунальной службой перевозок будет временно приостановлено движение маршрутного транспорта вблизи подъездов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому 24 августа с 9.00 во время возложения цветов к памятникам.

Кроме того, будет изменена работа маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения праздничных мероприятий на Крещатике 23 и 24 августа.

Службами коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» 23 и 24 августа будет предусмотрено дежурство в центральной части города двух эвакуаторов для принудительного перемещения транспортных средств.

С целью возобновления надлежащего движения автотранспорта после завершения проведения массовых праздничных мероприятий на центральных дорогах столицы будет работать уборочная дорожная техника коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Как и ежегодно, станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта для входа и выхода пассажиров 24 августа с 7.00 и до завершения общегосударственных мероприятий на Майдане Незалежности. В указанный период станция будет работать только для пересадки пассажиров с линии на линию.

Вместе с тем, работа подвижного состава метрополитена в ночь на 24 августа будет продлена на 30 минут.