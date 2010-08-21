Минтранс намерен цивилизованно решить проблему нелегальных пассажирских перевозок

Проблему нелегальных пассажирских перевозок следует решать не репрессивными методами, а цивилизованным путем. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом заявил заместитель Министра транспорта и связи Алексей БАРАНОВ на совещании по вопросам решения проблемы нелегальных перевозок.

«Проблема нелегальных перевозок является наболевшей, ведь приобрела значительные масштабы, особенно в внутриобластном и межобластном сообщениях», - отметил он. Поэтому позиция Минтранссвязи состоит в том, что данная проблема требует комплексного решения при консолидированной сотрудничества Минтранссвязи с городскими и облгосадминистрациями, с государственными контролирующими органами и самими автоперевозчиками.

В Госавтотрансадминистрации подтвердили, что автоперевозчики, как свидетельствуют неоднократные двусторонние встречи в Минтранссвязи, выступают за то, чтобы ситуация на рынке пассажирских автоперевозок была контролируемой и для всех были единые правила игры, выполнялся закон.

Минтранссвязи отмечает, что решение данной проблемы кроется в постепенном легализации реально работающих нелегальных автоперевозчиков и возвращения их в рамки правового поля.

Для этого будет реализован ряд мер. В частности, Минтранссвязи подготовило проект приказа «Об утверждении Порядка государственного регулирования деятельности автостанций», который находится на согласовании с заинтересованными министерствами и ведомствами. Этот документ позволит определить и обустроить официальные станции отправлений пассажиров в местах концентрации пассажиропотоков (где сейчас наблюдается концентрация нелегальных перевозчиков): железнодорожных вокзалах, станциях метро, вблизи рынков и т.п. Но, как подчеркивают транспортники, на этой стадии необходима реальная сотрудничество с городскими и облгосадминистрациями для определения таких мест в соответствии с реальными потребностями в автоперевозках жителей конкретного города, области.

Кроме того, Минтранссвязи готовит изменения в приказ Минтранссвязи «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и связи Украины от 12.04.2007 № 285» для оказания нелегальным перевозчикам, реально работающих на уже существующем маршруте, временных разрешений на осуществление своей деятельности. За определенный срок автоперевозчикам предлагается определиться с подвижным составом, которым они будут пользоваться в дальнейшем, согласно действующему транспортному законодательству.

Также министерством будет проведен конкурс, по результатам которого маршруты, на которых сейчас осуществляются нелегальные перевозки (после приведения автоперевозчиками своей деятельности в соответствие с законом) будут легализованы.

В дальнейшем Минтранссвязи рассчитывает на помощь городских и облгосадминистраций в координации работы государственных органов контроля в сфере автоперевозок.