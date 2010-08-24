Новый терминал аэропорта «Харьков» станет первым объектом Евро-2012

Первым объектом в авиационной отрасли, открытым в Украине к Евро-2012, станет не терминал F аэропорта «Борисполь», а новый терминал Международного аэропорта «Харьков».

Об этом УНИАН стало известно из достоверных источников.

Официальной версия того, почему 24 августа не будет открыт объект Евро-2012 в Борисполе, является – отсутствие возможности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять участие в этих торжествах, напомнил источник.

«Президент не сможет присутствовать 24 августа в Борисполе, и поэтому открытие терминала F откладывается», - сказал собеседник агентства из числа сотрудников аэропорта «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, открытие построенного к Евро-2012 нового терминала Международного аэропорта «Харьков» назначено на 28 августа 2010 года. Ожидается, что в торжествах примет участие Президент Украины, вице-премьер по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, дипломаты, представители центральной и местной власти и авиационной отрасли.

Это первый частный терминал в Украине, его инвестор Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012.

Аэродром харьковского аэропорта реконструируется на средства государственного бюджета.