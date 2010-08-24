ГАИ и Госкомпредпринимательства упростят техосмотр

Рабочая группа из представителей ГАИ и Госкомпредпринимательства работает над механизмом передачи функций автоинспекции при техническом осмотре (ТО) автомобилей другим структурам.

Как сообщает пресс-служба Госкомпредпринимательства, ГАИ не против усовершенствования и упрощения процедуры технического осмотра автомобилей. Такую позицию выразили представители Государственной автоинспекции, которые начали совместную работу с Госкомпредпринимательством в рамках оптимизации процедуры прохождения ТО. Они соглашаются, что проведение техосмотра не является функцией ГАИ, и готовы передать право его проведения страховым компаниям.

Первые попытки усовершенствования ТО были осуществлены несколько лет назад. Согласно постановлению Кабинета министров Украины проверка технического состояния транспортных средств была передана субъектам ведения хозяйства, то есть станциям технического обслуживания. Сейчас СТО не только проверяют техническое состояние машины, но и устраняют выявленные недостатки, что повышает безопасность дорожного движения.

Вместе с тем, большинство составляющих прохождения техосмотра в органах Госавтоинспекции, таких как проверка уплаты штрафов и транспортного сбора, наличия медицинской справки, полиса страхования и тому подобное, не имеют никакого отношения к техническому состоянию автотранспорта. В данном случае речь идет о безопасности дорожного движения в целом.

Поэтому члены рабочей группы поставили цель размежевать и оптимизировать эти функции ГАИ.

Члены совместной рабочей группы рассматривают возможность передачи контроля за ТО страховым компаниям, включение транспортного сбора в стоимость горючего и тому подобное. Крайне важной для ГАИ остается и проблема создания единой общеукраинской электронной базы данных.

Как отмечается в сообщении, в Госкомпредпринимательства осознают, что безопасность дорожного движения является крайне важным фактором жизнедеятельности страны, поэтому реорганизация не должна ухудшить ситуацию на дорогах. Госкомпредпринимательства совместно с ГАИ, другими министерствами и ведомствами продолжит работу над поэтапной либерализацией процедуры техосмотра.