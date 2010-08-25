В Москове открывается международный автосалон–2010
09:35, 25 августа 2010Транспорт/Связь
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Ожидается 8 мировых автопремьер
На выставке ожидается 8 мировых автопремьер.
На автосалоне будет представлено около 80 компаний из 12 стран мира. Будет продемонстрировано более 600 автомобилей. Помимо мировых премьер, на выставке ожидается 7 европейских и 62 российские премьеры, а также более 20 концепт-каров.
В рамках автосалона также состоится выставка "Итеравто", на которой будут представлены производители автокомпанентов, автозвука, специализированной литературы и так далее.
Автосалон будет открыт для всех желающих с 27 августа по 5 сентября, а 25 и 26 августа автосалон смогут посетить представители прессы и бизнес-посетители.
По прогнозам организаторов, в 2010 г Московский автосалон посетит более 1,6 млн посетителей.
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