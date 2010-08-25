В Крыму грузоперевозки выросли на 9%

В январе-июле этого года предприятия транспортного комплекса Автономной Республики Крым перевезли 6 млн. тонн грузов и выполнили 3957 млн. т/км транспортной работы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с январем-июлем 2009 г., объем грузоперевозок увеличился на 9%, грузооборот - на 13%.

Железнодорожным транспортом отправлено 3,2 млн. тонн грузов и выполнено 3500 млн. т/км грузооборота, что составляет соответственно 53% общего объема грузовых коммерческих перевозок и 88% грузооборота транспортного комплекса автономии. По сравнению с январем-июлем 2009 г., объем отправлений увеличился на 18%.

Автомобильным транспортом Крыма на коммерческой основе за семь месяцев 2010 г. доставлено заказчикам 1,5 млн. тонн грузов, что на 11% больше, чем за январь-июль 2009 г.

За семь месяцев текущего года водным транспортом перевезено 372 тыс. тонн грузов и выполнено 33 млн. т/км транспортной работы. По сравнению с январем-июлем 2009 г., объем перевезенных грузов сократился на 38%, грузооборот - на 63%.

Как сообщал УНИАН, объем грузоперевозок в Крыму за 6 месяцев 2010 г. вырос на 13% до 5,0 млн. тонн.