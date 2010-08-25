В Крыму пассажирские перевозки сократились на 2%

В январе-июле 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с январем-июлем 2009 г., сократилось на 2% и составило 136 млн. человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за январь-июль 2010 г. автомобильным транспортом Крыма перевезено 80 млн. пассажиров и выполнено 1334 млн. пасс./км пассажирской работы. По сравнению с январем-июлем 2009 г., количество пассажиров, воспользовавшихся указанным видом транспорта, и пассажирооборот увеличились на 6% и 10%, соответственно. Физические лица предприниматели выполняют 65% от общего объема пассажирских автоперевозок автономии.

Троллейбусами перевезено 33 млн. пассажиров, из них более 73% - пассажиры с правом льготного проезда. Основная часть перевозок выполняется во внутригородском сообщении (94%), по сравнению с январем-июлем 2009 г. количество пассажиров, перевезенных в этом виде сообщения, уменьшилось на 19%.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами трамвайного транспорта, по сравнению с январем-июлем 2009 г. уменьшилось на 1% и составило 8 млн. человек.

Перевозки пассажиров морским транспортом в сравнении с январем-июлем 2009 г. возросли на 6%, величина этого показателя составила 545 тыс. пассажиров.

Почти на уровне января-июля 2009 г. осталось количество пассажиров, воспользовавшихся услугами железнодорожного транспорта, величина этого показателя составила 14 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в первом полугодии 2010 г. объем пассажирских перевозок сократился на 4% - до 111 млн. человек.