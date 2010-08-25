В Тернопольской области пассажироперевозки сократились

В Тернопольской области в январе-июле 2010 года объемы пассажироперевозок сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 57,3 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, за указанный период железнодорожным транспортом области перевезено 3,4 млн. пассажиров, что на 9,5% больше, чем за январь-июль 2009 года. Услугами автомобильного транспорта за 7 месяцев т.г. воспользовались 43,4 млн. пассажиров, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц сократились на 5,5% – до 30,8 млн. человек.

Электротранспортом области (троллейбусами) за январь-июль т.г. перевезено 10,5 млн. пассажиров, что на 1,6% меньше, чем за 7 месяцев 2009 года. При этом количество платных пассажиров сократилось на 9,41% – до 4,3 млн. человек.

Пассажирооборот в области в январе-июле т.г. сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,149 млрд. пасс./км. В частности, на железной дороге он увеличился на 4,4% – до 582,6 млн. пасс./км., на автотранспорте – сократился на 11,1%, до 538 млн. пасс./км, на электротранспорте – на 1,6%, до 24,2 млн. пасс./км.