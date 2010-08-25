Абонбаза операторов сотовой связи в Украине увеличилась

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине по состоянию на конец июля 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась почти на 600 тыс. пользователей, или на 1%, и составила около 55,6 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в материалах исследования российского агентства ACM-Consulting, предоставленных УНИАН.

Уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец июля 2010 года по сравнению с показателем предыдущего месяца увеличился на 0,3% - до 121,1%.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам июля насчитывалось 22,12 млн. абонентов, или 39,8% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. В июле абонентская база компании выросла на 177 тыс.

На втором месте – «МТС-Украина», чье число абонентов на конец июля составило 17,71 млн., доля рынка – 31,8%. В июле абонентская база компании выросла на 190 тыс.

Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - 11,69 млн. клиентов (21,4% от всей абонентской базы рынка). В июле абонентская база компании снизилась на 79 тыс.

У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») в июле насчитывалось 2,34 млн. абонентов (доля рынка 3,8%). В июле у этой компании наблюдался самый большой рост числа абонентов среди операторов – 227 тыс.

Более 1,7 млн. абонентов пришлось на операторов сотовой связи в стандарте CDMA и "Укртелеком" (данные по абонентской базе этих операторов агентство не сообщает).