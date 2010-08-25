В Тернопольской области грузоперевозки уменьшились

В Тернопольской области в январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы грузоперевозок уменьшились на 5,7%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за семь месяцев перевезено 1,561 млн. т грузов.

Из них 631,4 тыс. т перевезено железнодорожным транспортом, что на 13,6% меньше, чем в январе-июле 2009 года. В частности, объемы перевозки железной дорогой нефти и нефтепродуктов выросли в 3 раза, лома черных металлов – на 82,1%, лесных грузов – на 44%, черных металлов – на 16,7%. Наряду с этим уменьшилось отправление химических и минеральных удобрений – на 66,7%, зерна и продуктов помола – на 43,2%, строительных материалов – на 15,8%. Среднесуточная выгрузка вагонов выросла на 13,6% и составила 50 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-июле было перевезено 929,8 тыс. т грузов, что на 0,5% больше, чем в январе-июле 2009 года.

Грузооборот в области в январе-июле увеличился на 13,9% и составил 720,4 млн. т/км. На железной дороге он увеличился на 22,2% - до 303,9 млн. т/км, у автоперевозчиков – на 8,6% - до 416,5 млн. т/км.