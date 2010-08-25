Украина будет решительно отстаивать свои интересы на Дунае

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Украина будет решительно отстаивать свои интересы в вопросе судоходства на Дунае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в выступлении на заседании Комитета по экономическим реформам, которое проходит в Киеве.

«Мы будем, несмотря на то, я бы сказал, дешевое давление, которое было на правительство Украины, на Министерство транспорта – что касается судоходства по Дунаю», - сказал Президент, и подчеркнул, что «мы этот вопрос будем решать».

«Чтобы всем было понятно, что нас никакие разговоры вокруг этого вопроса не остановят. Вы знаете, к кому я обращаюсь – к тем, кто выполнял заказ, чтобы остановить Украину в решении этого вопроса», - выразил свою позицию В.ЯНУКОВИЧ.