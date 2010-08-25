Jet Air открывает авиарейсы Лодзь-Винница-Лодзь

Представители аэропорта Лодзь (Польша) с 15 октября открывают чартерные авиарейсы Лодзь-Винница-Лодзь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-президент аэропорта города Лодзь Рафал МОЖДЖЕНЬ.

По его словам, авиарейсы между Винницей и Лодзем будут осуществляться по вторникам и пятницам самолетами польской авиакомпании Jet Air.

Предположительная стоимость авиабилета из Винницы в Лодзь составит 870 гривен, или 350 польских злотых. Ориентировочное время полета - 1 час 40 минут.

«Мы планируем осуществлять эти авиарейсы 46-местными самолетами. В дальнейшем, при увеличении пассажиропотока, к обслуживанию перелетов могут быть привлечены 160-местные авиалайнеры», - сказал Р. МОЖДЖЕНЬ.

Он добавил, что новый авиарейс будет удобным как для туристов, так и представителей бизнеса, поскольку через аэропорт Лодзя проходит много международным авиарейсов, а добраться оттуда до центра Варшавы железнодорожным транспортом можно всего за час, что сравнимо с временными затратами при трансфере из аэропорта польской столицы.

Как сообщал УНИАН, ранее польская авиакомпания LOT интересовалась возможностью открытия пассажирских маршрутов из Варшавы в Винницу.

Справка УНИАН. Винницкий аэропорт был построен в 1983 году, однако с 1999 года его эксплуатация почти прекратилась. В последние годы осуществлена масштабная реконструкция аэровокзального комплекса (объем инвестиций превысил 8 млн. грн.).

В мае 2008 года Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту "Винница" на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов.

В декабре 2008 года Кабинет министров открыл международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту "Винница".