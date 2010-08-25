«Трансмашхолдинг»: результаты конкурса по Лугансктепловозу могут отменить

Результаты приватизационного конкурса по продаже 76,001%-ого пакета акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» могут быть отменены в случае отказа украинской стороны от проведения взаимозачета в соответствии с ранее принятым Кабинетом министров Украины распоряжением.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении российского ЗАО «Трансмашхолдинг», дочерняя структура которого ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» («УК «БМЗ») выступила покупателем акций предприятия.

«В том случае, если долг Фонда госимущества перед российским инвестором не будет зачтен в качестве оплаты приобретаемых акций, результаты конкурса могут быть отменены», - говорится в заявлении компании.

В «Трансмашхолдинге» отмечают, что к существенной задержке с проведением взаимозачета привела отмена Высшим хозяйственного судом Украины по кассационной жалобе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) решения Киевского хозсуда от 1 апреля 2010 г. о взыскании с ФГИУ уплаченных российским инвестором в 2007 г. средств.

«Развитие ситуации по негативному сценарию не только нанесет удар по интересам российского инвестора, но и существенно ухудшит финансово-экономическую ситуацию на ОАО «ХК «Лугансктепловоз», - говорится в заявлении «Трансмашхолдинга».

Как сообщили УНИАН в ФГИУ, на данное время покупатель госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз» все еще не перечислил деньги за приобретенный 15 июня этого года 76,001% госпакет акций предприятия.

Ранее ФГИУ заявил, что уведомил «Брянский машиностроительный завод» о начислении пени за несвоевременную оплату покупки 76% акций «Лугансктепловоза».

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз". 23 марта 2007 года Фонд признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета «Лугансктепловоза». 15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” снова приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжение №1501 от 21 июля этого года поручил ФГИУ заключить мировое соглашение с покупателем «Лугансктепловоза» - «Брянским машзаводом».

Высший хозяйственный суд Украины 28 июля отменил решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал ФГИ возместить собственнику «Лугансктепловоза» - управляющей компании "Брянский машзавод" - внесенные средства за приобретенный в 2007 г. и после возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия в долларах США по курсу на момент покупки.