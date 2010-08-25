МВД намерено реорганизовать процедуру техосмотра

Министерство внутренних дел Украины совместно с Государственным комитетом по регуляторной политике и предпринимательству намерено реорганизовать процедуру проведения техосмотров легковых автомобилей и проводить работу над дерегуляцией деятельности МРЭО.

Об этом заявил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ во время встречи с председателем Госкомпредпринимательства Михаилом БРОДСКИМ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Также А.МОГИЛЕВ предложил комитету предоставить свои предложения относительно дерегуляции деятельности МРЭО. Кроме того, руководители обоих ведомств согласились с тем, что нужно упростить и ускорить прохождение процедуры постановки и снятия с учета транспортных средств.

В то же время комитет по согласованию с министром внутренних дел будет изучать вопрос о возможной ликвидации МРЭО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе рабочая группа в составе представителей Государственной автоинспекции и Госкомпредпринимательства начала совместную работу в направлении оптимизации процедуры прохождения техосмотра. Члены рабочей группы изучают возможность передачи контроля за ТО страховым компаниям, включения транспортного сбора в стоимость горючего и т.п. В частности, представители ГАИ уже согласились, что организация техосмотра не является их функцией, и готовые передать ее страховым компаниям.