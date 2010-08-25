Разработчик ТЭО терминала для сжиженного газа будет определен до конца года

Отбор разработчика технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Одессе терминала по приемке сжиженного природного газа будет завершен до конца 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам.

«До конца года будет завершен процесс отбора разработчиков ТЭО, будет предложена корпоративная модель», – сказал он.

По словам министра, Украина получила бы колоссальную экономию государственных средств, если бы терминал на сегодняшний день был уже построен.

«Мы проводили (встречи – УНИАН) уже с собственниками ресурсов. У нас понятно, кто будет поставщиком сырья…», – сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины принял постановление о строительстве в Одессе терминала по приемке сжиженного природного газа (СПГ). «Соответствующее постановление принято еще месяц назад», – сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в прямом эфире на телеканале «Интер» 12 июня т.г.

При этом министр добавил, что уже «прошли очень перспективные переговоры с нашими азербайджанскими партнерами, которые с Румынией и Болгарией строят терминал сжиженного газа в Кулеви в Грузии, и мы будем там партнерами по выкупке определенного объема сжиженного газа, и поставке в нашу страну через терминал в Одессе».

По словам министра, программа рассчитана на 4 года. Стоимость строительства терминала составит около 1 млрд. долл., мощность – 5 млрд. кубометров в год на первом этапе и 10 млрд. куб. м в год – на втором. Ресурсной базой для терминала в Одессе станет месторождение «Шах-Дениз-2» в Азербайджане.

Справка УНИАН. В июле 2009 года Министерство топлива и энергетики Украины решило создать рабочую группу для координации работ по реализации проекта строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа.