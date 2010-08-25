В Черниговской области объем грузоперевозок вырос

В Черниговской области объемы грузовых перевозок за январь-июль 2010 года увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 1,4 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, грузооборот за указанный период увеличился на 14,1% и составил 613,8 млн. т/км.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физлицами-предпринимателями, перевезли 1,2 млн. тонн грузов, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом грузооборот увеличился на 28,3% и составил 553,6 млн. т/км.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составила соответственно 76,3% и 85,6% от общего объема.

Речным транспортом области в январе-июле 2010 года осуществлялись перевозки грузов только в заграничном сообщении.