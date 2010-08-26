Россия передала Польше новые документы по катастрофе самолета Качинского

Россия передала Польше новые документы по катастрофе самолета Президента Польши Леха Качинского.

Процедура передачи состоялась в Межгосударственном авиационном комитете в Москве, сообщили УНИАН в МАК.

В частности, Польше были переданы подлинные экземпляры документации, находившейся на борту самолета Ту-154 и обнаруженные на месте катастрофы. В том числе Руководства по эксплуатации, конструкторская документация самолета, технические паспорта на установленное оборудование и приборы, различные инструкции, справочные материалы по планеру, двигателям и установленным на борту системам, альбомы компоновочных и электрических схем, материалы Сборника аэронавигационной информации «Jeppesen», а также ряд других документов (бланки, списки, таблицы, письма и т.п.).

Всего была передана документация общим объемом 251 наименование и более 10 тыс. страниц, в том числе ряд документов, указанных в запросах Уполномоченного представителя Республики Польша Эдмунта КЛИХА и министра внутренних дел и администрации Республики Польша Ежи МИЛЛЕРА.

Кроме того, польской стороне был передан комплект Сборника аэронавигационной информации Российской Федерации (АИП), содержащий национальные правила и требования выполнения международных полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, аэронавигационного и аэродромного обслуживания, метеорологического обеспечения, радиосвязи и др. Также были переданы результаты проведенного анализа горюче-смазочных материалов, которыми был заправлен самолет.

Документация передана Уполномоченному Э.КЛИХУ. По результатам передачи документации сторонами был подписан соответствующий протокол.

Ранее польской стороне была передана документация по расследованию в объеме более 60 наименований. Техническая комиссия МАК готовит к передаче очередной объем документации, которую запрашивала польская сторона.

Как сообщал УНИАН, МАК в обнародованном в мае предварительном рапорте причин катастрофы самолета Л.Качинского опосредствовано назвал виновными пилотов, которые решились посадить машину в условиях сильного тумана.

Самолет Президента Польши разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.