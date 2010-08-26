Хандогий назначен представителем Украины при ИМО

09:41, 26 августа 2010
Транспорт/Связь
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Указ Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Владимира ХАНДОГИЯ Постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

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