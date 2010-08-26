ЮЗЖД изменит маршрут электричек через Киев

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание пассажиров, что 26, 27, 28, а также 30 и 31 августа 2010 года, в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница - Киев, изменяется маршрут следования ряда электропоездов.

В частности, 26 августа: № 6911 Нежин - Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6810 Борщаговка-тех-Яготин через Киев-Петровку, № 6913 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, № 6710 Борщаговка-тех-Триполье-Днепровское, № 6812 Борщаговка-тех-Гребенка через Киев-Петровку, №6915 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, № 6811 Яготин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку.

27 августа: №6810 Борщаговка-тех-Яготин через Киев-Петровку, №6812 Борщаговка-тех-Гребенка через Киев-Петровку, №6915 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6811 Яготин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку.

28 августа: №6911 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6810 Борщаговка-тех-Яготин через Киев-Петровку, №6913 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6710 Борщаговка-тех-Триполье-Днепровское, №6812 Борщаговка-тех-Гребенка через Киев-Петровку, №6915 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6811 Яготин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку. 30 августа 2010: №6810 Борщаговка-тех-Яготин через Киев-Петровку, №6812 Борщаговка-тех-Гребенка через Киев-Петровку, №6915 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6811 Яготин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку.

31 августа: №6911 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6810 Борщаговка-тех-Яготин через Киев-Петровку, №6913 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6710 Борщаговка-тех-Триполье-Днепровское, №6812 Борщаговка-тех-Гребенка через Киев-Петровку, №6915 Нежин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку, №6811 Яготин-Борщаговка-тех через Киев-Петровку.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.