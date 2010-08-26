Минтранс снизил стоимость перевалки в портах на 50%

Министерство транспорта и связи Украины ввело 50% скидку к предельным аккордным ставкам на перевалку универсальных контейнеров, следующих транзитом в речных и морских портах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, это определено приказом министра транспорта и связи Украины от 23 июля №521.

Указанным решением дополнен перечень скидок к предельным аккордным ставкам на погрузочно-разгрузочные работы в портах с транзитными грузами. Скидка 50% установлена для транзитных универсальных контейнеров, если они во время хранения остаются в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля морского порта (так называемый «трансшипмент»).

Эта новация направлена на стимулирование роста объема транзитных грузов в портах Украины и на увеличение их загрузки.

Как сообщал УНИАН, внесением изменений в Закон Украины «О транзите грузов» (внесены ВР 1 июня 2010 г.) предусмотрено упрощение порядка таможенного оформления транзитных контейнеров, которые перевозятся водным транспортом.

Закон был разработан с целью внедрения в украинских контейнерных портах системы трансшипмента, то есть такого режима транзита грузов в контейнерах, которые прибывают и отгружаются водным транспортом и во время хранения не выходят за пределы одного пункта пропуска или зон таможенного контроля (территории морского порта), при котором таможенное оформление происходит без подачи грузовой таможенной декларации. В таком случае к товарам, которые находятся под таможенным контролем, меры гарантирования доставки не применяются.

Как ранее отмечали в министерстве, учитывая сегодняшний уровень грузовых тарифов, только за переработку указанного количества контейнеров в траншипменте, переориентированных на Украину, национальные порты и терминалы могут получить около 54 млн. долл. Дополнительные доходы от портовых сборов можно оценивать на уровне не менее 4 млн. долл.