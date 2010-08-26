В ДТП погиб начальник Харьковского метрополитена

Авария произошла вчера вечером

Генеральный директор КП «Харьковской метрополитен» Сергей МУСЕЕВ погиб в автокатастрофе. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе метрополитена. Авария произошла на трассе Харьков – Херсон вечером 25 августа. Исполнительный комитет Харьковского городского совета выразил соболезнования семье и близким погибшего.

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