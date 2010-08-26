К Евро-2012 будет разработано 5 туристических маршрутов

Планом подготовки Харьковской области к финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу предусмотрено создание 5 специальных туристических маршрутов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Харьковской облгосадминистрации сообщил заместитель председателя ОГА Евгений САВИН.

По его словам, это будут маршруты «Чугуев – город Репина», «На родину Сковороды», «От шедевров природы к шедеврам живописи», «По местам боевой славы Харьковской области» и «Старинные усадьбы Харьковщины».

Кроме этого, в Харькове и области запланировано создание и обеспечение деятельности 11 информационных центров и экскурсионных пунктов, первый из которых, несмотря на отсутствие финансирования, будет открыт в 4-м квартале текущего года.

Е.САВИН отметил, что сегодня ведется работа по определению туроператоров для обслуживания гостей чемпионата по основным туристическим маршрутам, а также разработано положение об аккредитационной комиссии по выдаче разрешений на право осуществления туристического сопровождения в Харьковской области.

По словам Е.САВИНА, управление культуры и туризма ОГА подготовило на основных европейских языках материалы для информационной и рекламной продукции о Харьковской области, однако их изготовление «сдерживается отсутствием финансирования»

По словам заместителя губернатора, в Интернете туристический потенциал Харьковской области презентован на специально созданном виртуальном туристско-информационном центре.

«24 июня состоялась презентация виртуального информационного центра «Туристическая Харьковщина». Идет наполнение информацией сайта о туристическом потенциале области. На сайте размещены основные туристические маршруты области, постоянно пополняется база данных объектов туристической инфраструктуры», - сообщил Е.САВИН.

Он сообщил, что для привлечения частных инвестиций и бизнеса в развитие туристической инфраструктуры области 24 сентября в Харькове состоится выставка «Харьковское туристическое биеннале».

Заместитель губернатора отметил, что программой подготовки области к Евро-2012 также запланировано возобновление функционирования сети салонов-магазинов по продаже украинских сувениров, изделий народных художественных промыслов и традиционного народного искусства.

«Финансирование отсутствует, но мы готовы к решению этой проблемы путем привлечения народных мастеров к выпуску сувенирной продукции», - сказал он.