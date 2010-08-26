В Черниговской обл. пассажироперевозки уменьшились

Пассажирский транспорт Черниговской области на протяжении января–июля 2010 г. перевез 73,6 млн. пассажиров, что составляет 98,8% уровня января–июля 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот выполнен в объеме 597,4 млн. пасс./км (98%).

Пассажирский автотранспорт, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевез 50,5 млн. пассажиров (98,9% к соответствующему периоду прошлого года). Объем выполненного пассажирооборота составлял 493,4 млн. пасс./км (97,8%).

Услугами автотранспортных предприятий воспользовались 36,5 млн. пассажиров, что на 12,7% больше, чем в январе–июле 2009 г. Объем выполненного пассажирооборота вырос на 7,5% и составлял 310 млн. пасс./км.

Объемы пассажирских перевозок и пассажирооборота, выполненные автотранспортом физических лиц-предпринимателей, сократились на 25,1% и 15,2% соответственно. Их доля в общем объеме перевозок составляла 27,7%, выполненном пассажирообороте – 37,2%.

Объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусным транспортом, сократился на 1,4%, в т.ч. с платным проездом – на 7,1%.