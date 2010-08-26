Бондаренко уволен с должности зампредседателя «Укравтодора»

Кабинет министров Украины распоряжением от 18 августа 2010 № 1658-р освободил Эдуарда БОНДАРЕНКО от должности заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Текст документа размещен на сайте правительства.

Согласно сообщению, Э.БОНДАРЕНКО освобожден в соответствии с его заявлением.

Напомним, Э.БОНДАРЕНКО был назначен на эту должность в апреле 2010 г.