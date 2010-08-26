Бондаренко уволен с должности зампредседателя «Укравтодора»
13:11, 26 августа 2010Транспорт/Связь
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Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины распоряжением от 18 августа 2010 № 1658-р освободил Эдуарда БОНДАРЕНКО от должности заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Текст документа размещен на сайте правительства.
Согласно сообщению, Э.БОНДАРЕНКО освобожден в соответствии с его заявлением.
Напомним, Э.БОНДАРЕНКО был назначен на эту должность в апреле 2010 г.
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