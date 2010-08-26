Первый зампредседателя «Укравтотранса» Арсенюк уволен

Кабинет министров Украины распоряжением от 18 августа 2010 № 1659-р освободил Петра АРСЕНЮКА с должности первого заместителя председателя Государственной администрации автомобильного транспорта ("Укравтотрансадминистрация"). Текст документа размещен на сайте правительства.

П.АРСЕНЮК освобожден в связи с переходом на другую работу.

Напомним, П.АРСЕНЮК был назначен на эту должность в сентябре 2008 г.