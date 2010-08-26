ОЖД устранила свыше 700 мест временного восстановления

На сегодняшний день путейщики Одесской железной дороги устранили 748 мест временного восстановления бесстыкового пути. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, при временном восстановлении вырезают часть рельса с дефектом и вместо него укладывают другой. Окончательное восстановление осуществляется путем вварки в рельсовую плеть заранее подготовленного рельса без отверстий вместо временного. Эти работы продлятся до ноября, в целом планируется устранить 1850 таких мест.

Устранение мест временного восстановления бесстыкового пути проводится с целью повышения безопасности и комфортности движения.

На Одесской железной дороге для таких работ используют 4 рельсосварочных передвижных машины и одну машину для контактно-стыковой сварки. При этом разработан график работ, согласно которому запланировано предоставление так называемых «окон» - времени, в течение которого движение поездов по перегону или по его отдельной колее прекращается для проведения ремонтно-строительных или монтажных работ.

Сейчас активно ведутся работы по модернизации, капитальному и среднему ремонту пути на перегонах: Черноморская-Буялык, Черноморская-Береговая, Одесса-Сортировочная - Одесса-Восточная.