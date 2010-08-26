Могилёв подтверждает, что МВД разыскивает Данилишина
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ подтверждает, что работники органов внутренних дел разыскивают бывшего министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Он разыскивается, как и все другие лица, которые разыскиваются за совершение преступлений», - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, в отношении Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия, - по факту нанесения им ущерба государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.
Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела.
В Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.
10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не являлся на допросы к следователю прокуратуры.
11 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры дал согласие на розыск и доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.
20 августа А.МОГИЛЁВ заявил, что у правоохранительных органов есть много данных, которые подтверждают, что Б.ДАНИЛИШИН находится за рубежом.