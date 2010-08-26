В Харьковской обл. реализация услуг почты и связи уменьшилась

В Харьковской области в январе-июле т.г. реализация всем потребителям услуг почты и связи, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилась на 0,3% – до 1105,8 млн. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управление статистики в Харьковской области.

По данным облстата, в том числе, за указанный период населению реализовано услуг почты и связи на 535,4 млн. грн. Рост объемов предоставленных услуг колеблется в пределах 108,8% (специальная и фельдсвязь) - 137,7% (компьютерная связь).

В статуправлении отмечают, что на 38,1% вырос спрос на предоставление доступа к сети «Интернет» (в том числе, населению – на 69%), на IP-телефонию – в 11 раз. При этом сократились объемы услуг по всем видам телефонной связи: междугородной (включая международную) – на 14,6%, городской – на 3%, сельской – на 0,2%.

В ГУ статистики сообщают, что в январе-июле 2010 года наибольшая доля общего объема доходов приходилась на услуги мобильной – 49,2% или 543,6 млн. грн. (в том числе, населению – 34,1%, или 182,6 млн. грн.), междугородной (включая международную) – 9% или 99,4 млн. грн. (населению – 10,2% или 54,8 млн. грн.), городской – 14,9% или 164,8 млн. грн. (населению – 22,1%, или 118,3 млн. грн.) телефонной связи.