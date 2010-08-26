В «Артеке» юные железнодорожники провели кампанию

С 20 по 22 августа в детском лагере «Артек» впервые состоялся международный песенный конкурс «Детская Новая Волна», на котором, в частности Приднепровская железная дорога, провела информационную кампанию по безопасному поведению на железнодорожном транспорте. Юные работники Запорожской детской железной дороги, одетые в настоящую железнодорожную форму, раздали сотни красочных буклетов, в которых детально изложены основные правила поведения на железнодорожных вокзалах, станциях, переходах и в вагонах поездов.

Информационная кампания была направлена на детей, приехавших на отдых в «Артеке» именно поездами и таким же образом оттуда уедут. Взрослые участники мероприятия не менее заинтересованно слушали маленьких железнодорожников, проводили разъяснительную работу.

Большинство людей присутствующих на фестивале, отвечая на вопрос журналистов, признали, что несмотря на тот факт, что каждый из них хоть раз в жизни пользовался железной дорогой, далеко не все правила поведения на железнодорожном транспорте им знакомы.

Генеральный директор конкурса «Детская Новая Волна» Александр Румянцев поблагодарил Укрзализныцю за помощь в проведении фестиваля и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.