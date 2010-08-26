На Черниговщине будет только одна таможня

С 1 сентября в Черниговской области будет функционировать всего одна таможня – Черниговская – штатная численность 503 должностных лица.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции начальник таможни Юрий СОЛОВКОВ.

По его информации, приказом Гостаможслужбы предусмотрено закрытие Новгород-Сиверской таможни путем присоединения ее к Черниговской таможне.

С начала осени Черниговская таможня будет иметь новую структуру. В ее состав войдут новые подразделения таможенного оформления – таможенный пост "Гремьяч" (к его функциям будет отнесено осуществление таможенных процедур в пунктах пропуска "Гремьяч-Погар" и "Николаевка-Ломаковка") и таможенный пост «Новгород-Сиверский” (территориально посты таможенного оформления будут расположены в городах Новгород-Сиверский и Бахмач).

Также с 1 сентября отделение таможенного оформления №2 Черниговской таможни будет реорганизовано в таможенный пост "Чернигов-железнодорожный".

На сегодняшний день таможенный контроль и таможенное оформление на границе обеспечивают подразделения таможенного оформления в 5 пунктах пропуска и 2 пунктах контроля.