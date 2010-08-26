Прибыль «МТС Украина» выросла на 46%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» во 2-м квартале 2010 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 46,3% и составила 208,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, во 2-м квартале 2010 г. сохранялась позитивная динамика показателей компании в области доходов и объемов пользования услугами.

На фоне стабильной экономической ситуации в первом полугодии и под влиянием фактора сезонности выручка «МТС Украина» во 2-м квартале т.г. на 8,6% по сравнению со 2-м кварталом 2009 г., составив 2,146 млрд. грн.

OIBDA выросла на 13% и составила 1,005 млрд. грн. Маржа OIBDA увеличилась на 3,3 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составила 46,8%.

Повышение прибыльности компании является результатом роста доходов в сочетании с действиями компании по повышению эффективности затрат, инвестиций и бизнес-процессов.

«МТС Украина» стабильно лидирует в подключениях новых абонентов среди всех мобильных операторов Украины. Во 2-м квартале 2010 г. абонентская база компании увеличилась на 170 тыс. человек.

Рост среднего дохода с абонента за месяц (ARPU) составил 39,5 грн., что почти на 4 грн. больше, чем год назад.

Во 2-м квартале сохраняются высокие объемы потребления дополнительных услуг, доля доходов от которых стабильно превышает 20%. Рост их потребления за год составил 24%.

Капитальные затраты "МТС Украина" во 2-м квартале снизились более чем в два раза и составили 36,5 млн. долл.

Консолидированная выручка компании МТС (Россия), владеющей «МТС Украина», номинированная в долларах США, выросла во втором квартале 2010 года на 16,6% по сравнению со вторым кварталом 2009 года - до 2,772 млрд. Консолидированная чистая прибыль Группы МТС во втором квартале 2010 года составила 354 млн. долл. Положительный чистый денежный поток компании за первые шесть месяцев 2010 года составил 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,71 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).