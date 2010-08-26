Москва на третьем месте в мире среди городов с транспортными проблемами. Первое место по этому показателю занял Пекин. Второе место в списке занимает южноафриканский Йоханнесбург. Рейтинг городов-пробок, составленный британской газетой Financial Times, выстроен исходя из среднего времени, которое автолюбители и пассажиры общественного транспорта проводят в различных пробках и заторах.

Столица России оставила позади как крупнейшие города третьего мира – Нью-Дели, Сан-Пауло и Буэнос-Айрес, так и традиционных лидеров Старого и Нового Света – Лондон, Париж и Нью-Йорк. Примечательно, что москвичи при этом значительно уступают перечисленным городам по числу автомобилей на душу населения. Эксперты видят корень нашей проблемы в отсутствии какого-либо транспортного планирования.