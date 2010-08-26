Российский Microsoft проговорился

Российское подразделение корпорации Microsoft обнародовало скриншот интерфейса и описание некоторых функций новой версии интернет-браузера Internet Explorer 9, сообщает ZDNet News.

Материалы были опубликованы в блоге для прессы в среду, 25 августа, и спустя некоторое время удалены спустя. Интерфейс обновленного браузера был продемонстрирован впервые. Ожидалось, что его представят 15 сентября в рамках официального мероприятия Microsoft, сообщает k2kapital.

Интерфейс девятой версии отличается от предыдущих модификаций. Разработчики увеличили размер кнопки "Назад", объединили в единую панель адресную строку и поле для поисковых вопросов.

В сообщении говорилось, что новый Internet Explorer будет поддерживать "отрывные" вкладки, которые можно будет выделять в отдельные окна и перемещать между окнами.

Выход бета-версии браузера ожидается в середине сентября.