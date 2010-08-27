В Винницкой области объем пассажироперевозок сократился

В январе-июле этого года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 0,8% или 1,174 млн. пассажиров, по сравнению с январем-июлем 2009 г., – до 145,6 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-июле пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, сократились на 2,4%, по сравнению с январем-июлем 2009 года, – до 19,4 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе-июле 2010 года сократились на 3,3%, по сравнению с январем-июлем 2009 года, – до 58 млн. пассажиров.

Электротранспортом за указанный период в областном центре перевезено 68,2 млн. пассажиров. Троллейбусным транспортом перевезено всего 36,6 млн. пассажиров, а трамвайным – 31,6 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом, по сравнению с январем-июлем 2009 г., увеличилось на 1,8%.