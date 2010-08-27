НКРС приняла за основу проект новой редакции Правил

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект новой редакции Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Проект разработан во исполнение Закона Украины “О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год” и в дальнейшем должен быть принят как постановление Кабинета министров Украины “Об утверждении Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг”.

Целью разработки новых Правил является совершенствование порядка предоставления и получения телекоммуникационных услуг с учетом изменений, которые произошли со времени принятия действующей редакции Правил, в законодательстве Украины, на рынке телекоммуникаций, а также их гармонизация с законодательством Европейского Союза.

Проект Правил, в частности, предусматривает установление общих требований к порядку предоставления и получения телекоммуникационных услуг, независимо от вида услуг, а также требований к предоставлению общедоступных телекоммуникационных услуг. Проектом предлагается предусмотреть, что НКРС согласно законодательству может устанавливать особенности предоставления и получения определенных видов телекоммуникационных услуг.

Разработанный НКРС проект Правил определяет требования относительно заказа телекоммуникационных услуг, их предоставления, условий заключения договоров о предоставлении телекоммуникационных услуг, права, обязанности и ответственность операторов, провайдеров и потребителей, условия сокращения перечня, временного прекращения и прекращения предоставления услуг, порядка расчета за телекоммуникационные услуги и др.

Проект постановления будет обнародован на веб-сайте НКРС и на правительственном сайте «Гражданское общество и власть» для общественного обсуждения.