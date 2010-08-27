Янукович завтра в Харькове откроет терминал международного аэропорта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 28 августа, осуществит рабочую поездку в Харьковскую область, где примет участие в церемонии открытия нового терминала Международного аэропорта «Харьков», сооруженного к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Ожидается, что В.ЯНУКОВИЧ выступит с поздравительной речью и пообщается с журналистами.

Генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ проведет на территории нового аэровокзала пресс-конференцию.

В компании DCH А.ЯРОСЛАВСКОГО, которая занимается строительством и реконструкцией в Харькове объектов Евро-2012, подтвердили, что новый терминал харьковского аэропорта «готов на все 100 процентов». К приему и отправке самолетов полностью готовы сектора внутренних и международных рейсов, и 28 августа, в частности, этот терминал обеспечит несколько регулярных рейсов, отметил собеседник агентства.

По информации пресс-службы DCH, новый терминал аэропорта «Харьков» открывается на три месяца раньше предусмотренного начальным графиком подготовки города к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, новый терминал рассчитан на 650 пассажиров в час, и эта мощность полностью будет достигнута на время проведения игр континентального первенства по футболу 2012 г. Проектом подготовки аэропорта «Харьков» к Евро-2012 предусмотрены также реконструкция исторического помещения аэровокзала, сооружение временного терминала, строительство новой взлетно-посадочной полосы, автовокзала.

В торжественной церемонии открытия аэровокзала ожидается участие представителей центральной и местной власти, дипломатов, представителей авиаиндустрии разных стран и других официальных лиц. Для гостей проведут экскурсию по объектам, которые готовятся к Евро-2012 (стадион «Металлист», Детская футбольная академия, спортивная база ФК «Металлист», площадь Свободы). Также запланирован концерт с участием групп «Океан Эльзы», «Мандры», «Скай», «Real`О» и др.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» реконструируется в рамках подготовки к Евро-2012. Реализация проекта начата 1 апреля 2008 г. после того как компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса аэропорта. Проект включает строительство нового терминала, реконструкцию существующего, строительство новой взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона, благоустройство привокзальной площади. После реконструкции аэропорт будет принимать воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Новый терминал площадью свыше 20 тыс. кв.м. позволит в 2011 г. увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тысяч человек в год. Планируется также реконструкция гостиницы у аэропорта «Харьков», создание современного паркинга, строительство автовокзала.

Общая стоимость работ по реконструкции Международного аэропорта «Харьков» составляет 1086,53 млн. грн. (в т.ч. строительно-монтажные работы - 759,5 млн., оборудование - 81,6 млн., другие - 245,4 млн.). Стоимость реконструкции аэропорта включает две составляющие: инвестиции частного инвестора А.ЯРОСЛАВСКОГО (президента группы DCH, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012) и финансирование из государственного бюджета. За счет средств А.ЯРОСЛАВСКОГО реконструируется аэровокзальный комплекс - строительство нового терминала, реконструкция существующего, сооружение временного терминала, реконструкция привокзальной площади, ряд других работ. За счет средств госбюджета - аэродромный комплекс (как и аэродромы всех других украинских аэропортов - это стратегический объект, который находится в государственной собственности и реконструируется за счет бюджетного финансирования). Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО (аэровокзальный комплекс, привокзальная площадь) - 508,8 млн. грн. Общая сумма государственных инвестиций (финансирование из госбюджета реконструкции аэродромного комплекса) - 1086,53 млн. грн. Совокупные инвестиции - 1595,53 млн. грн.

Группа DCH (бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ) реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в том числе стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в подготовку города к чемпионату Европы по футболу 2012 г. По состоянию на середину 2010 г. превысила 2 млрд. грн.