Укрзализныця начнет продавать ж/д билеты через Интернет

До конца текущего года «Укрзализныця» начнет предоставлять полный цикл услуг по продаже железнодорожных билетов через Интернет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«Думаем, к концу этого года – у нас по планам было в сентябре – мы уже начнем предоставлять полный цикл услуг по продаже железнодорожных билетов через Интернет с расшифровкой его на месте посадки, без участия кассира. Это та цель, которую мы себе ставим», – сказал он.

По словам В.КОРНИЕНКО, сейчас ведется отработка новой программы продажи билетов через Интернет. Первый замминистра также отметил, что железные дороги справились с пиковыми летними перевозками на 100%.

Как сообщал УНИАН, планировалось три этапа внедрения электронного билета, два этапа уже пройдены. После завершения третьего этапа клиент, который распечатал свой купленный через Интернет билет, уже не будет обращаться в кассу, а сможет по этому билету попасть в поезд. Распечатанные самостоятельно билеты проводники будут идентифицировать с помощью считывающих устройств.

Справка УНИАН. Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила с 22 декабря 2008 года.

С 30 марта 2009 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в удобный день до отправления поезда.

Всего в 2009 году пассажиры зарезервировали и оформили через Интернет свыше 82 тыс. билетов, оплатили – 71 720.