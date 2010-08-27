График строительства терминала D в Борисполе будет восстановлен

Министерство транспорта и связи Украины прогнозирует, что в ноябре строительство терминала D в международном аэропорту «Борисполь» войдет в график работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам 1-й заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«В «Борисполе» ведутся широкие работы по терминалу D... Имелось там небольшое отставание, мы его сейчас выравниваем, поэтому сейчас планируем, что до ноября, в крайнем случае, в ноябре, выйдем на график выполнения работ», - сказал он.

Относительно терминала F В.КОРНИЕНКО отметил, что строительство завершено, идет прогонка оборудования, апробация, и планируется, что в первых числах сентября терминал начнет работу с пассажирами.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2010 г. первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе посещении аэропорта "Борисполь" сообщил, что отставание от графика строительства терминала D составляет два месяца.

В то же время он отметил, что в последнее время работы по строительству терминала активизировались, и выразил надежду, что отставание в два месяца наверстают.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы: 4000 м и 3500 м.

В 2008 г. был определен победитель тендера на строительство этого терминала - турецкая группа «Догуш Иншаат» (консорциум «Dogus/Alarko/YAD»). В ноябре 2008 г. официально начато строительство. Стоимость контракта - 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств ГП МА “Борисполь”. Кабинет министров Украины в мае 2009 г. определил турецкую компанию «Догуш Иншаат» ответственной за строительство терминального комплекса D государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

“Догуш Иншаат” обещала завершить сооружение нового пассажирского терминала до 1 октября 2011 года.

Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства составит 1500 пас./час/пик, а введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.