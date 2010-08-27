ВАЗы подорожают

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей ОАО "АвтоВАЗ" повысит с 1 сентября рекомендуемые розничные цены на свои автомобили в среднем на 2%, сообщил в пятницу журналистам вице-президент компании по маркетингу и продажам Артем Федосов, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на то, что мы повысим рекомендуемые розничные цены, они останутся значительно ниже существующих рыночных", - сказал Федосов.

Он уточнил, что в наибольшей степени увеличение цен затронет модели Lada 4x4 и "классики", для которых оно составит 3%. При этом на модели Lada Priora и Lada Kalina цены повышаться практически не будут.

Предыдущее повышение цен, правда, в тот раз отпускных, "АвтоВАЗ" произвел 15 мая. Оно также составило в среднем 2% и объяснялось, прежде всего, ростом цен на материалы и комплектующие изделия. Так, на автомобили Lada Samara и Lada 2105/2107 рост отпускных цен составил около 3%, на автомобили Lada Kalina - 0,68% и Lada Priora - 1,66%. При этом цены Lada Priora в комплектации "стандарт" остались на прежнем уровне. Не были изменены и цены на автомобили, поставляемые дилерам для продажи по госпрограмме утилизации.

До этого, также в среднем на 2%, отпускные цены "АвтоВАЗа" были повышены с 15 февраля.

Вместе с тем, как сообщил Федосов, с 1 октября текущего года "АвтоВАЗ" меняет схему работы с дилерами: понятие "отпускной цены" упраздняется, а дилер будет получать базовую скидку в размере 5,5% от розничной цены на автомобиль.