На границе с Беларусью огромные очереди
18:30, 27 августа 2010Транспорт/Связь
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Пограничники просят не ехать
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил работник пресс-службы Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор ВЫРВА.
По его словам, названный автомобильный пункт в Черниговской области каждый год летом перегружен.
Технологически он рассчитан на ежесуточный пропуск через государственную границу до 650 автомобилей и 5 тысяч граждан, но эти цифры сейчас превышены в пять раз. Только за прошлые выходные, с 21 по 23 августа, тут оформлено 9 тысяч транспортных средств и почти 44 тыс. граждан.
Поэтому пограничники просят туристов пользоваться другими пунктами пропуска этого направления - «Сеньковка», «Гремяч» и «Славутич».
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