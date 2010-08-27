Киевский фуникулер на месяц закрывают

Киевский фуникулер временно закрывают для профилактического ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что распоряжение «О регламентных и ремонтных работах на фуникулере» подписал и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Фуникулер не будет работать с 1 сентября по 1 октября 2010 года, уточнили в КГГА.

Плановые работы на фуникулере должно выполнить в течение месяца КП «Киевпасстранс». Речь идет об обследовании и профилактическом ремонте.

В КГГА отметили, что регламентные и ремонтные работы на фуникулере выполняются ежегодно для обеспечения его дальнейшей надежной эксплуатации.