Украина уже почти приблизилась к запланированному графику подготовки к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на сегодняшний день Украина уже почти наверстала график подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на церемонии открытия нового терминала международного аэропорта Харькова.

«Разумеется, мы практически уже входим в график подготовки к Евро-2012», - заявил он.

В то же время, подчеркнул глава государства, работы еще много и расслабляться нельзя.

В частности, заметил В.ЯНУКОВИЧ, актуальным для Украины является строительство гостиниц, а также подготовка 32 тренировочных баз для футбольных команд – участниц чемпионата.

При этом Президент положительно отметил пример Харьковщины в процессе подготовки к Евро-2012, где местные власти и частный бизнес объединили усилия и делают очень важную работу для развития Украины.