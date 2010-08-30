Реконструкция старого здания аэропорта «Харьков» обойдется в 5-6 млн. долл.

Реконструкция старого здания Международного аэропорта «Харьков», которое будет осуществлять компания «Нью Системз АМ», будет стоить 5-6 млн. долларов и начнется через полтора-два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент компании DCH, главный инвестор, координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ вчера во время брифинга на открытии нового терминала аэропорта.

«Как только мы полностью запустим новый терминал, а это полтора-два месяца, мы начнем реконструкцию старого. Обойдется она в 5-6 млн. долларов», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он отметил, что после реконструкции старое здание сохранит основные архитектурные черты «сталинской эпохи», но при этом будет значительно модернизировано.

«Это будет эксклюзивный комплекс на грани двух эпох – сталинской и новой независимой Украины. Мы сделаем старый терминал в стиле того времени: тетеньки с кокошниками, водочка в граненных стаканчиках, малосолы из России. Всё как надо», - подчеркнул А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Харькове состоялось торжественное открытие нового терминала международного аэропорта в рамках подготовки Украины к Евро-2012. В мероприятиях принял участие и выступил с речью Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Новый терминал рассчитан на 650 пассажиров в час. Проектом подготовки аэропорта «Харьков» к Евро-2012 предусмотрены также реконструкция исторического помещения аэровокзала, сооружение временного терминала, строительство новой взлетно-посадочной полосы, автовокзала.

Международный аэропорт «Харьков» реконструируется в рамках подготовки к Евро-2012. Реализация проекта начата 1 апреля 2008 г. после того как компания «Нью Системз АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса аэропорта. Общая стоимость работ по реконструкции Международного аэропорта «Харьков» составляет 1086,53 млн. грн.