Из аэропорта «Харьков» откроется регулярный рейс на Стамбул

В сентябре текущего года из международного аэропорта «Харьков» планируется открыть регулярный рейс на Стамбул.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор аэропорта «Харьков» Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО на церемонии открытия нового терминала аэропорта.

Он отметил, что совместно с австрийской компанией аэропорт воплощает программу привлечения к сотрудничеству зарубежных и отечественных авиационных компаний, и уже в начале осени текущего года откроется новый регулярный рейс три раза в неделю на узловой аэропорт Стамбула.

Говоря о стоимости билетов, В.ВАСИЛЬЧЕНКО подчеркнул, что цену определяет авиационная компания, но аэропорт сотрудничает с лоукост-компанией, поэтом «цены не будут высокими».

Директор аэропорта отметил, что на сегодняшний день аэропорт сотрудничает с 12 авиаперевозчиками, но постоянно продолжаются переговоры по привлечению новых партнеров.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Нью системз АМ», которая занимается реконструкцией аэропорта, Виталий НЕДАШКОВСКИЙ, говоря о перспективе открытия новых международных рейсов, сообщил, что с весны планируется открыть регулярные рейсы в Париж, Варшаву, а также в Италию и Германию (города еще не определены). Он отказался называть авиаперевозчика, отметив, что на сегодняшний день еще продолжается переговорный процесс.

Кроме того, по словам В.НЕДАШКОВСКОГО, в ближайшее время планируется расширить количество внутренних рейсов. Так, запланировано уже в этом году открытие рейсов на Львов и Одессу, а в следующем году – на Севастополь.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Харькове состоялось торжественное открытие нового терминала международного аэропорта в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Новый терминал способен обслуживать 650 пассажиров в час. Проектом подготовки аэропорта «Харьков» к Евро-2012 предусмотрены также реконструкция исторического помещения аэровокзала, сооружение временного терминала, строительство новой взлетно-посадочной полосы, автовокзала.

После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт будет принимать воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737.

Работы осуществляются из двух источников финансирования: инвестиции частного инвестора Александра ЯРОСЛАВСКОГО, президента группы DCH, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, и финансирование из государственного бюджета. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО (аэровокзальный комплекс, привокзальная площадь) – 508,8 млн. грн. Общая сумма государственных инвестиций (финансирование реконструкции аэродромного комплекса) – 1 млрд. 086,53 млн. грн. Совокупные инвестиции – 1 млрд. 595,53 млн. грн.