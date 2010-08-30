Горсовет Херсона просит увеличить субвенции на перевозку льготников

Городской совет Херсона обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с письмом, в котором просит увеличить сумму бюджетных субвенций предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров льготных категорий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение горсовет Херсона принял на сессии 27 августа т.г.

В обращении содержится просьба содействовать полной выплате указанной субвенции для КП «Херсонэлектротранс». В документе отмечается, что это фактически единственное транспортное предприятие, которое перевозит все льготные категории пассажиров без ограничений, поэтому в финансовой деятельности предприятия 70% дохода составляет государственная субвенция за перевозку льготников. Начиная с 2009 года, субвенция поступает неравномерно и не в полном объеме, а в 2010 году ее плановый объем уменьшен на 6,5%. По данным на 25 августа т.г. задолженность госбюджета перед КП «Херсонэлектротранс» составляет 7 млн. 523 тыс. грн.

Поскольку из-за долгов государства предприятие оказалось на грани прекращения своей деятельности, горсовет Херсона просит Президента и премьер-министра принять меры для обеспечения компенсации потерь КП «Херсонэлектротранс».

Кроме того, депутаты просят увеличить для Херсона государственные субвенции на компенсацию расходов по льготной перевозке пассажиров до 10 млн. 119,6 тыс. грн., в том числе электротранспорту – до 9 млн. 385,1 тыс. грн.